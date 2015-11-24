مساعد وزير التموين:طرح وجبة بسعر 30 جنيهاً تكفي لـ 4 أفراد

قال مساعد وزير التموين، كريم جمعة، إن وزارة التموين نجحت فى تخصيص وجبات مخفضة خلال فترة وجيزة، لتكون وجبات في متناول المواطن البسيط مؤكداً أن سعر الوجبة 30 جنيهاً مصرياً وتكفي لـ 4 أفراد”.

وأضاف مساعد وزيرالتموين خلال لقاءٍ ببرنامج «ساعة من مصر»، المُذاع على قناة «الغد العربي»،اليوم، أن الوجبات التي وزعتها وزارة التموين بالتنسيق مع المجمعات الإستهلاكية نجحت في تغطية 30% من إجمالي فروعها في المحافظات، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتغطية جميع المحافظات خلال الأسبوع المقبل”.

وأوضح «جمعة» أن وزير التموين الدكتور، خالد حنفي، وجه القائمين على منظومة بضرورة ضبط الأسعار مع مراعاة معايير الجودة الغذائية فى اختيار الموردين ودراسة السوق لاختيار أفضل العروض قبل طرحها في المجمعات والأسواق.