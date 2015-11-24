أهالي أسوان ينتظرون جثمان شهيد العملية الإرهابية بالعريش‎

استشهد اليوم مجند شرطة من قرية السلسلة بمدينة كوم أمبو بأسوان خلال العملية الإرهابية التي وقعت اليوم بالفندق الخاص بالقضاة المشرفين على الانتخابات بالعريش بسيناء.

ويأتي ذلك فيما ينتظر أهالي السلسلة بمدينة كوم أمبو وصول جثمان شهيد العملية الإرهابية، وكان المجند “أيمن ركابي أحمد” قد استشهد اليوم في أحد العمليات الإرهابية، التي استهدفت الفندق المتواجد به القضاة المشرفين على الانتخابات بالعريش بسيناء.

وقال أهالي القرية إن الشهيد لم يستكمل سوى 8 شهور بخدمة العسكرية، وأنه حاصل علي دبلوم صنائع، ولديه 3 أشقاء ذكور وشقيقة واحدة.​