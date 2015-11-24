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بالصور: مراد علم دار يودع زميله في "وادي الذئاب" إلى مثواه الأخير

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الثلاثاء 24-11-2015 20:46

شيّع الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار في مسلسل "وادي الذئاب"، زميله الممثل الكبير إسماعيل إيدين، الشهير بسهى طارق في المسلسل إلى مثواه الأخير، بعد وفاته صباح أمس الأثنين بأزمة قلبية مفاجئة.
وقد تم إيقاف التصوير للوقوف إلى جانب عائلته والمشاركة في مراسم الجنازة والدفن.
أصدقاء الفنان ومحبوه فجعوا بخبر وفاته، إذ أنه لم يتجاوز سن السادسة والخمسين بعد من عمره، وقام شقيقه وعائلته بإقامة صلاة الجنازة عليه في جامع شاكر باسطنبول ودفنه في مقابر العائلة في منطقة "بوردور".
وقد نشر نجاتي شاشماز رثاءً خاصاً بالفقيد على حسابه الخاص في "تويتر"، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد روح الفقيد بالراحة والغفران ويجعل مثواه الجنة، ودعا متابعيه أن يدعو له بالرحمة والغفران.

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