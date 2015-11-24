جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 600 محمول بحوزة راكب قادم من الصين

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة راكب مصرى تهريب 600 تليفون محمول متنوع القيمة بقصد الاتجار والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالمطار أن مأموروا الجمرك صبحى ربيع ورأفت وهيب وإبراهيم عامر، اشتبهوا فى الراكب لدى قدومه من الصين، وبالعرض على مصطفى سلمان مدير الحركة، وعبد الباقى أحمد المدير المنوب قررا تفتيشه، وعثر بحوزته على المضبوطات والتى قدرت قيمتها بنحو مليون جنيه.

قام فهمى علام مدير الجمرك بإخطار إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، والذى أمر بتحرير محضر بالواقعة، وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.