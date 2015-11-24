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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 600 محمول بحوزة راكب قادم من الصين

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أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى محاولة راكب مصرى تهريب 600 تليفون محمول متنوع القيمة بقصد الاتجار والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

اليوم السابع -11 -2015

وأفاد مصدر بالمطار أن مأموروا الجمرك صبحى ربيع ورأفت وهيب وإبراهيم عامر، اشتبهوا فى الراكب لدى قدومه من الصين، وبالعرض على مصطفى سلمان مدير الحركة، وعبد الباقى أحمد المدير المنوب قررا تفتيشه، وعثر بحوزته على المضبوطات والتى قدرت قيمتها بنحو مليون جنيه.

اليوم السابع -11 -2015

قام فهمى علام مدير الجمرك بإخطار إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، والذى أمر بتحرير محضر بالواقعة، وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.

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مصر 365