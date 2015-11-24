ضبط 5 متهمين سرقوا كيلو ونصف ذهب من محل "جواهرجى" فى بنى سويف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 عاطلين تمكنوا من سرقة كيلو ونصف من المشغولات الذهبية من محل ذهب بمركز ببا جنوب بني سويف.

وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن تلقى بلاغا من "محمد ا ح" جواهرجى ببسرقة كيلو ونصف ذهب و40 الف جنية من محلة بمدينة ببا تحت تهديد السلاح

وعلى الفور تمكن العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية من الوصول للمتهمين وضبطهم وهم "محمود. ع. ع" و"إسلام. .م.ن و: "رفعت. ش. ط" و"حسام. أ. س" و"محمد. س" ، والذين اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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