أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 متهمين سرقوا كيلو ونصف ذهب من محل "جواهرجى" فى بنى سويف

Google+ Print
ضبط 5 متهمين سرقوا كيلو ونصف ذهب من محل "جواهرجى" فى بنى سويف ضبط 5 متهمين سرقوا كيلو ونصف ذهب من محل "جواهرجى" فى بنى سويف
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 عاطلين تمكنوا من سرقة كيلو ونصف من المشغولات الذهبية من محل ذهب بمركز ببا جنوب بني سويف.

وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن تلقى بلاغا من "محمد ا ح" جواهرجى ببسرقة كيلو ونصف ذهب و40 الف جنية من محلة بمدينة ببا تحت تهديد السلاح

وعلى الفور تمكن العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية من الوصول للمتهمين وضبطهم وهم "محمود. ع. ع" و"إسلام. .م.ن و: "رفعت. ش. ط" و"حسام. أ. س" و"محمد. س" ، والذين اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365