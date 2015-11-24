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القيعي: صفقة مؤمن زكريا وإيفونا أعادت هيبة الأهلي أمام الزمالك

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القيعي: صفقة مؤمن زكريا وإيفونا أعادت هيبة الأهلي أمام الزمالك القيعي: صفقة مؤمن زكريا وإيفونا أعادت هيبة الأهلي أمام الزمالك

يرى عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالأهلي أن صفقة التعاقد مع إيفونا ومؤمن زكريا كانت مهمة للنادي لأسباب أخرى غير متعلقة بفنيات الكرة.

وأوضح القيعي"إيفونا انضم للنادي وسط ظروف صعبة للغاية، حيث كان مجلس الإدارة الحالي يعمل تحت ضغط عصبي كبير، والتراجع عن هذه الصفقة لم يكن مقبولا على الإطلاق".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"كذلك صفقة مؤمن زكريا كانت مهمة للغاية، لاسترداد هيبة النادي بعد ضياعها لخسارة أكثر من صفقة لصالح المنافس التقليدي".

وتابع"الإدارة الحالية لم تكن تتحمل الفشل في صفقة أخرى، لأن جماهير الأهلي بدا عليها الإحباط الشديد".

واختتم القيعي"لقد كانت هذه الصفقات مهمة للغاية، مهما كانت التكلفة المالية، وهو ما فكرت فيه إدارة النادي".

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