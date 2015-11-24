الغندور لـ في الجول: شكرا طاهر.. لكن احتراما لجمهور الأهلي لن أحضر الحفل

اعتذر الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عن عدم حضور حفل الراعي الرسمي للنادي الأحمر يوم الخميس المقبل.

وكانت دعوة قد وجهت من الأهلي للغندور من أجل حضور الحفل الذي يشهد كشف النقاب عن الشركة التي تعاقدت معها شركة (صلة) لتوضع على صدر القميص الأحمر.

وقال الغندور لـ FilGoal.com يوم الثلاثاء: "أوجه الشكر لمحمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي على دعوته لي.. كنت سأذهب بالفعل لحفل الخميس".

وتابع "ولكن احتراما لبعض الإعلاميين وجماهير الأهلي على فيسبوك لن أذهب.. وأتمنى أن توجه دعوتي للإعلاميين الذين عارضوا حضوري".

وأشار الغندور "كان هناك حملة ضدي من بعض الجماهير والإعلاميين الرافضين حضوري.. واحتراما لهم جميعا قررت الاعتذار عن عدم الحضور".