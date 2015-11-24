بالصور.. محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماعا لبحث تطوير البنية الأساسية

ترأس الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا يضم جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالديوان العام، لبحث عدد من المشاكل التى تهم المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتضافر الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق نقلة نوعية وملموسة على صعيد تلبية احتياجات أبناء المحافظة.

وذلك بحضور اللواء خالد جلال، رئيس الرقابة الإدارية، واللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة، السكرتير العام المساعد، وروساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات وروساء المصالح الخدمية، ومدير عام ميناء الصيد بالبرلس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديرى المناطق الصناعية، والاستثمار والتنمية الاقتصادية، بهدف توظيف منحة رئاسة الجمهورية من أجل تحسين البنية التحتية لأبناء المحافظة، مع وضع خطة متكاملة تعطى الأولوية القصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وكذا العمل على تطوير وتحسين البنية الأساسية فى جميع المجالات، والتى باتت فى حاجة شديدة لتطويرها.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم استثمار الأماكن غير المستغلة من خلال البروتوكول الذى سيتم توقيعه مع وزارة الزراعة، كما وجه "المحافظ" بعمل قرارات إزالة للأماكن المهجورة وغير المستغلة، وبحث إمكانيات تلبية احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والأجهزة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه لن يتم رصف الطرق إلا بعد استكمال البنية التحتية بهذه الطرق، وأى منطقة تم الانتهاء من المرافق بها سيتم البدء فى رصفها، وتابع المحافظ أنه سيتم استغلال هذه المنحة لإقامة مشروع أو أكثر، يكون له مردود إيجابى وسريع على المواطنين.

كما كلف محافظ كفر الشيخ جميع رؤساء المدن بالتنسيق مع المهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووكلاء وزارتى الصحة والتعليم، لرفع تقرير بمشاكل مياه الشرب والصحة والتعليم لللعمل على حلها، وكذلك التنسيق مع وكيلة وزارة الصحة بحصر جميع المبانى غير المستغلة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بحصر جميع الأراضى غير المستغلة بالسكة الحديد، فى إطار البروتوكول المبرم بين الهيئة والمحافظة، وإزالة العشوائيات الموجودة على السكة الحديد.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الرى بعمل بيان بالتطهيرات الخاصة بالترع ومجارى الرى، وإزالة البوص والحشائش وورد النيل منها للحد من اهدار مياه الرى، واستغلال كورنيش بحر ميت يزيد أمام الموقف العمومى.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير العمالة اللازمة لتنقيب التل الأثرى بقرية الثمانين بالحامول واستغلال الأراضى التى تم التنقيب بها.

ووجه محافظ كفر الشيخ أيضا ببحث إمكانية تغطية المجارى المائية داخل الكتل السكنية للحد من التلوث، وأن هناك مصرف نشرت ومصرف سالم يتم بحث تغطيتهم للحد من التلوث البيئى.

وتم خلال اللقاء بتوزيع نماذج على رؤساء المدن لاقتراح مشاريع تعود على المواطن من خلال رؤية قابلة للتنفيذ، كما عرضت وحدة التنمية الاقتصادية عددا من المشاريع التى يمكن إقامتها على أرض المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم استغلال هذه المنحة فى عدد من المجالات أهمها مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والتعليم طبقاً للأولوية، مؤكداً أن خدمة المواطن هى الأولوية الواجبة وعلى الجميع تحمل مسئوليتهم تجاه ذلك، موجها بضرورة الاهتمام بقضايا المواطنين وتذليل الصعاب أمامهم وتقديم التسهيلات والخدمات وتلمس احتياجاتهم.

واعتبر قيام أجهزة المحافظة بمهامها وواجباتها بالشكل الصحيح تجاه تحسين الخدمات للمواطنين سيكون لها أبلغ الأثر فى دفع جهود الدولة لتشجيع المزيد من التنمية والاستثمار فى محافظة كفر الشيخ.

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