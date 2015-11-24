سفير مصر بالأردن: سلطات عمان فى طريقها لاستيقاف المعتدى على الشاب المصرى

قال السفير خالد ثروت سفير مصر فى الأردن، إنه جار متابعة التحقيق فى واقعة الاعتداء على مصرى بالأردن ومحاولة قطع عضوه الذكرى، مشيراً إلى أن السلطات الأردنية فى طريقها لاستيقاف المعتدى.

وأوضح السفير المصرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد،، أن الواقعة ترجع إلى خلاف بين الشاب المصرى وصاحب العمل الأردنى، وهناك صديق لصاحب العمل الأردنى له سجل إجرامى فاعتدوا على المصرى وأطلقوا عليه رصاص فى رجله، وحالته مطمئنة ومستقرة فى المستشفى.

وعن حالة الاعتداء السابقة من نائب الأردنى على المواطن المصرى بالعقبة، قال إنه تم عقد جلسة صلح، إلا أن الطرف الأخر أخل بما اتُفق عليه، مضيفا:" وتراءى لنا أن لا يتم الصلح واستكمال المحاكمة ويتم نظر القضية أمام القضاء الأردنى".

صحافة المواطن: بالفيديو..الاعتداء على مصرى بالأردن ومحاولة قطع عضوه الذكرى

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