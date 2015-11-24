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بالصور . أهالى البحيرة يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى حادث العريش الإرهابى

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بالصور . أهالى البحيرة يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى حادث العريش الإرهابى بالصور . أهالى البحيرة يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى حادث العريش الإرهابى
فى جنازة شعبية مهيبة شيع الآلاف من أهالى مركزإيتاى البارود، جثمان أمين شرطة شعبان عبد المنعم بمسقط رأسه بقرية ظهر الجمل بالبحيرة ، والذى استشهد فى حادث العريش الإرهابى.

وردد المشيعون خلال الجنازة، الهتافات المناهضة للإرهاب ومنها "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله" الارهاب عدو الله ،لا للارهاب

شارك فى تشييع الجنازة إبراهيم صالح رئيس مدينة إيتاى البارود وعدد من القيادلت الامنية ، بالإضافة إلى اللواء حسام الصيرفى والدكتور عمر حمروش وأشرف رحيم أعضاء مجلس النواب، عن دائرة إيتاى البارود.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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