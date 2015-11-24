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الرئيس التونسى: نواجه حربا ضد الإرهاب ولدينا استراتيجية جديدة لمقاومته

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الرئيس التونسى: نواجه حربا ضد الإرهاب ولدينا استراتيجية جديدة لمقاومته الرئيس التونسى: نواجه حربا ضد الإرهاب ولدينا استراتيجية جديدة لمقاومته
أكد الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، أن بلاده تواجه حرباً ضد الإرهابيين، وأنها ستعد لها بما يجب من عدة ومن عتاد ومن رجال، مشدداً على أن النصر سيكون حليف تونس دائما.

وقال الرئيس التونسى :"اننا الآن أمام حرب لها أبعاد دولية ليست فقط فى تونس، وأن الآن منكبة منذ مدة على ضبط استراتيجية جديدة لمقاومة الإرهاب بناء على هذه المستجدات".

وطمئن الشعب التونسى، بأن النصر سيكون حليفهم، متقدماً بالتعازى لعائلات اسر الضحايا الذين سقطوا فى حافلة الحرس الجمهورى.

كما توجه "السبسى" برسالته للصحفيين قائلاً :"نحن فى ظرف حرج ولا بد أن لا نتكلم إلا حينما يكون هناك المعطيات الكافية حتى لا يروع التونسيين.. وفى الختام أطلب من الله أن يرحم الشهداء وان تكون الحكومة على قدر المستوى".

وكان الرئيس التونسى قد أعلن حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 30 يوماً، وحظر التجوال فى تونس الكبرى، مانحاً القوى الأمنية المزيد من الصلاحيات بعد التفجيرات التى استهدفت حافلة الامن الرئاسى.
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