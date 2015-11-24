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الديهي: «أردوغان» يمارس مراهقة سياسية متأخرة

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الديهي: «أردوغان» يمارس مراهقة سياسية متأخرة الديهي: «أردوغان» يمارس مراهقة سياسية متأخرة

الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان

هاجم الإعلامي نشأت الديهي الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان، واصفه بأنه فقد عقله وأنه يمارس مراهقة سياسية متأخرة، تعقيبا على اسقاط المقاتلات التركية للمقاتلة الروسية في سوريا.

وأضاف الديهي، خلال برنامج “جملة فعلية” على قناة دريم، أن خارطة الصراع الاقليمي قد تغييرت واستهداف الطائرة الروسية قد يؤدي لبزوغ حرب عالمية ثالثة، مشددا على أن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، لن يصمت ويمرر الأمر بسلام.

وتابع الديهي قائلا:”القيصر الروسي في مواجهة السلطان العثماني”، مؤكدا أنأردوغان سيدفع ثمن الأخطاء التي قام بها هو وحزبه غاليا، وأن الروس لن يصمتوا ، مضيفا ” تركيا يحكمها أرعن أحمق يمارس مراهقة سياسية متأخرة”.

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