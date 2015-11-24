حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 ديسمبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات ماغي فرح لـ برجك اليوم

أصحاب برج الحمل

مهنياً:تصرف بطريقة أكثر احترافية في عملك ولا تقحم نفسك بالمشاكل.عاطفياً:تتضح الأمور بينك وبين الحبيب وتعرف ماذا تريد بهذه العلاقة.

أصحاب برج الثور

مهنياً:الكثير من المشاريع تعرض عليك اليوم حاول أن تختار المناسب لك منها عاطفياً:تخطط للقيام برحلة استجمام برفقة الحبيب.

أصحاب برج الجوزاء

مهنياً:عليك أن تكون أكثر اطلاعاً على التطورات التى تحدث في محيط عملك عاطفياً:كن صادقاً في علاقتك مع الحبيب ولا داعي للمراوغه.

أصحاب برج السرطان

مهنياً:تتحسن أحوالك المادية بشكل تدريجي بعد فترة صعبة مررت بها عاطفياً:عليك أن تسعى الى حل سوء التفاهم بينك وبين الحبيب ولا تكبر المشكلة.

أصحاب برج الأسد

مهنياً:لا تكن متعنتاً في قراراتك وعليك أن تستشير الآخرين عاطفياً:تعرف كيف تتجاوز المصاعب مع الحبيب فلا داعي للقلق.

أصحاب برج العذراء

مهنياً:تبدو متوتراً اليوم وأفكارك مشتته ولا تعرف ما هو القرار المناسب عاطفياً:أجواء رومانسية تعيشها برفقة الحبيب خلال هذه الفترة.

أصحاب برج الميزان

مهنياً:اتخذ قراراتك بنفسك ولا تدع مجالاً للشك في أمور عملك عاطفياً:كن واقعياً في علاقتك مع الحبيب ولا تعتمد على الخيال.

أصحاب برج العقرب

مهنياً:عليك أن تعرف كيف تكون أكثر تنظيماً كي تعرف كيف تتعامل مع أمور العمل عاطفياً:تشعر بالتوتر خلال هذه الفترة ولا تدرك كيف تتعامل معه.

أصحاب برج القوس

مهنياً:عليك أن تكون أكثر هدوءاً لتعرف كيف تتمكن من التعامل مع مشاكل العمل عاطفياً:كن مقنعاً في تصرفاتك مع الحبيب وأثبت له صدق حبك.

أصحاب برج الجدي

مهنياً:لا تضيع وقتك في أمور لا تستحق العناء و وفر جهودك لأشياء أكثر أهمية عاطفياً:كثرة التدخلات تؤثر على علاقتك مع الحبيب.

أصحاب برج الدلو

مهنياً:تقترب من تحقيق أحلامك ولكن عليك أن تبذل المزيد من الجهد عاطفياً:تتعاطف مع ظروف الحبيب الحالية وتقف الى جانبه.

أصحاب برج الحوت

مهنياً:لا تستهتر بالتفاصيل الصغيرة وعليك مراعاتها في عملك عاطفياً:علاقة صداقة تتحول الى علاقة حب تشعرك بالفرح

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شبكةعيونالإخبارية

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