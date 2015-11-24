سقوط بقال وراء تجميع 33 مليون مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد بسوهاج

نجح رجال مباحث الاموال العامة ، فى القبض علي صاحب محل بقالة فى سوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج والاتجار في النقد الأجنبى ، من خلال شقيقه الذى يعمل فى دولة الكويت ويقوم بإرسال حوالات بنكية له ، ومن ثم صرف تلك الحوالات واستبدالها بالعملة المحلية والإستفادة من فارق السعر، وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك، وتبين أن حجم تعاملاتهما بلغت أكثر من 33 مليون جنيها، خلال 7 أشهر فقط، فتم ضبطه وأعترف بالواقعة بالاشتراك مع شقيقه .

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لإدارة الاموال العامة ، معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم ، فوجه بسرعة اجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

ومن خلال تحريات رجال مباحث الاموال العامة ، تبين أن كلا من "هشام ع ب " 32 سنة، عامل، مقيم سوهاج، ومتواجد حاليا في الكويت ، وشقيقه "عبد الحافظ ع ب " 29 سنة، حاصل علي الثانوية الازهرية، وصاحب محل بقاله، قاما بتجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج والاتجار في النقد الاجنبي من خلال ارسال الاول لشقيقه حوالات بنكية بالدولار علي البنك الاهلي في سوهاج .

وأكدت التحريات ان المتهم الثاني ييتمثل دوره في صرف تلك المبالغ التي يرسلها اليه شقيقه واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه ببيع تلك العملات الي اصحاب شركات الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ، وتلقيه بما يعادل قيمتها في السوق السوداء بالجنيه المصري علي حسابه بالبنك الاهلي والاستفادة من فارق سعر العمله، وهو ما يعد عملا من اعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعلي الفور تمكن رجال مباحث الاموال العامة من القبض علي المتهم الثاني، والذي اعترف بارتكابه الواقعه بالاشتراك مع شقيقه الاول ، وتبين ان حجم تعاملاتهما خلال 7 اشهر بلغت قرابة 32 مليون جنيه و200 الف دولار، فتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة التى تولت التحقيق.