مرام سبكى: سأقاضى تهانى الجبالى لزعمها تنظيمى مؤتمر بباريس بحضور الإخوان

نفت الدكتورة مرام سبكى، مصرية مقيمة بفرنسا، اتهامات المستشارة تهانى الجبالى لها حول تنظيمها مؤتمر فى فرنسا حضره اللواء سامح سيف اليزل بمشاركة كوادر من تنظيم الإخوان الإرهابى للحديث حول انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن أليزل وصل إلى باريس بناء على دعوة شخصية وجهتها له هى وجمعية "لم الشمل" ورئيسها وليد الحريرى لتوعية المصريين فى الخارج بالانتخابات وآلية التصويت المتبعة فى انتخابات مجلس النواب وكيفية التصويت بنظامى الفردى والقوائم.

ونفت الدكتورة مرام فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انتمائها لتنظيم الإخوان الإرهابى أو إلى جمعيات، وقالت: إنها مواطنة مصرية فى المقام الأول وغير منضمة لأى فصيل سياسى، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء لمقاضاة المستشارة تهانى الجبالى والحصول على حقها.

وأكدت الدكتورة مرام أنها سبق أن وجهت الدعوة للمستشارة تهانى الجبالى عبر مستشارتها الإعلامية إيمان الخضرى لعقد ندوة لتوعية المصريين فى فرنسا بأهمية المشاركة فى الانتخابات وآلية التصويت المتبعة لكنها رفضت الحضور بداعى أن وقتها لا يسمح للحضور، موضحة أنها اتصلت باللواء سامح سيف اليزل ووجهت له الدعوة ووعدها بالحضور عقب انتهاء زيارته للندن يوم 6 أكتوبر ووصل بالفعل إلى باريس وقضى يوم السبت 10 أكتوبر وحضر الندوة فى اليوم التالى.

وأوضحت أن تحركات اللواء سامح بسيارتها الخاصة ولم يكن هناك وجود لأى تجمعات إخوانية، مؤكدة أن الحضور كان عددهم 25 شخص من أبناء الجالية المصرية فى فرنسا من المثقفين وعدد ممن ليس لهم أى انتماءات سياسية، إضافة لرئيس جماعة النوبة وبحضور جمعية بيت العيلة التى تقدم خدمات خيرية وليست سياسية إلى أهالى ميت بدر حلاوة فى المحلة الكبرى.

وكشفت مرام عن سبب التفكير فى تنظيم الندوة وهو قلة عدد الناخبين المصريين فى فرنسا فى انتخابات المرحلة الأولى فقد شارك 250 شخص فقط من إجمالى عدد المصريين بفرنسا وذلك لعدم استيعاب المواطنين لآلية التصويت فى انتخابات مجلس النواب.

وأشارت إلى أن لديها أدلة موثقة للقاء اللواء سامح سيف اليزل ببعض الأشخاص من الجالية المصرية، وأن رئيس الجالية لم يكن لديه علم بتنظيم الندوة، لأن الدعوة تم توجيهها بشكل شخصى للواء سامح سيف اليزل، وتم اختيار الشخصيات المثقفة للحضور، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة كى لا تندس عناصر تقوم بإفشال الندوة.