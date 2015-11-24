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روسيا تحذر العالم.. وتعلن: الطراد موسكو سيدمر الأهداف المحتمل أن تهددنا

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روسيا تحذر العالم.. وتعلن: الطراد موسكو سيدمر الأهداف المحتمل أن تهددنا روسيا تحذر العالم.. وتعلن: الطراد موسكو سيدمر الأهداف المحتمل أن تهددنا
قال رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال سيرجى رودسكى، "نحن نحذر أننا سندمر جميع الأهداف التى تمثل تهديدا محتملا بالنسبة لنا".

وأوضح الجنرال سيرجى رودسكى، أنه يجرى اتخاذ التدابير إضافية لضمان أمن القاعدة الجوية الروسية فى سوريا، مشيراً إلى أن الطرّاد "موسكفا"، مجهزة بنظام الدفاع الجوى "فورت"، يشارك فى تأمين المنطقة الساحلية فى اللاذقية.


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