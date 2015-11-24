وسائل الإعلام الروسية: تشغيل نظام "إس – 400" فى سوريا وكشف الأراضى التركية

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن روسيا بدأت بتشغيل نظام "إس – 400" المضاد للطائرات فى روسيا وكشف جميع الأراضى التركية استعداداً لضرب أى اهداف تهدد الطائرات الروسية فى سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
- روسيا تحذر العالم.. وتعلن: الطراد موسكو سيدمر الأهداف المحتمل أن تهددنا
وأوضحت وسائل الإعلام الروسية، أن روسيا تشدد إجراءات حماية القاعدة الجوية الروسية والمقاتلات الخاصة بها، خاصة بعد سقوط المقاتلة سو – 24 فى سوريا عن طريق صاروخ تركى من مقاتلة إف 15.
- روسيا تحذر العالم.. وتعلن: الطراد موسكو سيدمر الأهداف المحتمل أن تهددنا
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