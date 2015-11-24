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وسائل الإعلام الروسية: تشغيل نظام "إس – 400" فى سوريا وكشف الأراضى التركية

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وسائل الإعلام الروسية: تشغيل نظام "إس – 400" فى سوريا وكشف الأراضى التركية وسائل الإعلام الروسية: تشغيل نظام "إس – 400" فى سوريا وكشف الأراضى التركية
أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن روسيا بدأت بتشغيل نظام "إس – 400" المضاد للطائرات فى روسيا وكشف جميع الأراضى التركية استعداداً لضرب أى اهداف تهدد الطائرات الروسية فى سوريا.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية، أن روسيا تشدد إجراءات حماية القاعدة الجوية الروسية والمقاتلات الخاصة بها، خاصة بعد سقوط المقاتلة سو – 24 فى سوريا عن طريق صاروخ تركى من مقاتلة إف 15.

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