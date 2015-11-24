أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور..مقتل 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بطرابلس

Google+ Print
بالصور..مقتل 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بطرابلس بالصور..مقتل 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بطرابلس
قال مسئول أمنى مع الليبية الإسلامية إن سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش فى بلدة قرب العاصمة طرابلس ما أسفر عن مقتل خمسة مقاتلين فى جماعة مسلحة.

وقال المسؤول إن التفجير صباح الثلاثاء وقع فى بلدة مسلاتة الواقعة جنوب شرق طرابلس. وأضاف أن التفجير أسفر أيضا عن إصابة 17 شخصا عشرة منهم حالتهم خطيرة. ومعظمهم من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المرور من نقطة التفتيش.

تحدث المسؤول شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث مع الصحفيين، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. ويشن فرع تنظيم الدولة الإسلامية فى ليبيا هجمات مماثلة.

تعانى ليبيا من اضطرابات فى أعقاب الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافى الذى حكم البلاد فترة طويلة وقتله. وتنقسم البلاد بين حكومة معترف بها دوليا مقرها فى الشرق إلى الآن، وأخرى مدعومة من جماعات إسلامية مسلحة فى طرابلس.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة