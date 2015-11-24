بالصور..مقتل 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بطرابلس

قال مسئول أمنى مع الحكومة الليبية الإسلامية إن سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش فى بلدة قرب العاصمة طرابلس ما أسفر عن مقتل خمسة مقاتلين فى جماعة مسلحة.

وقال المسؤول إن التفجير صباح الثلاثاء وقع فى بلدة مسلاتة الواقعة جنوب شرق طرابلس. وأضاف أن التفجير أسفر أيضا عن إصابة 17 شخصا عشرة منهم حالتهم خطيرة. ومعظمهم من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المرور من نقطة التفتيش.

تحدث المسؤول شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث مع الصحفيين، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. ويشن فرع تنظيم الدولة الإسلامية فى ليبيا هجمات مماثلة.

تعانى ليبيا من اضطرابات فى أعقاب الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافى الذى حكم البلاد فترة طويلة وقتله. وتنقسم البلاد بين حكومة معترف بها دوليا مقرها فى الشرق إلى الآن، وأخرى مدعومة من جماعات إسلامية مسلحة فى طرابلس.