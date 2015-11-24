باحثون يابانيون يكتشفون بروتينًا بشريًا يمنع انتشار فيروس الإيدز

اكتشف باحثون يابانيون بروتينًا فى الجسم البشرى يمكن أن يمنع انتشار فيروس (اتش أى في) المسبب لمرض نقص المناعة الطبيعة المكتسب المعروف اختصارا باسم (إيدز).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن باحثين فى المعهد الوطنى اليابانى للأمراض المعدية، أكدوا وجود بروتين فى خلايا الغدة الليمفاوية يحمل اسم "مارش 8" يعد بمثابة مثبط فعال لفيروس (اتش أى فى) المسبب للإيدز، بعد قيامهم بتجربة شملت زرع الفيروس المسبب لمرض الايدز فى خلايا بها بروتين مارش 8 وأخرى تخلو منه.

وبحسب الإذاعة اليابانية، قال الباحثون إن معظم الفيروسات التى تم زرعها مع بروتين (مارش 8) فقدت قدرتها على إصابة الخلايا الأخرى بالفيروس.

وأعرب الباحث المشارك فى التجربة كينزو توكيوناجا عن أمله -فى تصريحات نقلتها الإذاعة اليابانية- أن يساعد تطوير العقار فى تنشيط إنتاج بروتين "مارش 8" فى الجسم، ما يساهم فى علاج مرضى الإيدز.