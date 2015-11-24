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ثلاث أشقاء يخوضون جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

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ثلاث أشقاء يخوضون جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية ثلاث أشقاء يخوضون جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

الأشقاء الثلاثة زين وعفت وأنور السادات

يشتعل «صراع الأشقاء» في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية، فمع انتهاء أعمال الفرز والتجميع لأصوات الناخبين بدائرة تلا  بالمنوفية بحضور 127615 ناخبًا، حيث حصل محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على 53090 صوتًا انتخابيًفيما حصل عفت السادات رئيس حزب السادات الديموقراطى 14645صوتًا.

وبذلك يخوض الشقيقين جولة الإعادة في الانتخابت البرلمانية عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية.

فيما يخوض الشقيق الثالث زين السادات عن دائرة الجديدة والنزهة ، جولة الإعادة مع كلًا من مدحت الشريف، وفاطمة ناعوت.

 

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