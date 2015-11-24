صور | محافظ الاقصر يستقبل رئيس الجهاز التنفيذى لمحو الامية

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار، لمناقشة خطة عمل الهيئة بالمحافظة للقضاء على الأمية.

وأوضح فراج، أنّ نسبة الأمية بمحافظة الأقصر تبلغ 15.20% وهي أقل نسبة مقارنة بمحافظات الجمهورية، وتتضمن الخطة العاجلة للهيئة لمحافظة الأقصر حتى عام 2016، القضاء على أمية مليوني مواطن، وحتى عام 2019 محو أمية 6 ملايين أقصري، من خلال تكثيف الجهود لاستهداف القرى والنجوع التابعة للمدن. وأشار إلى أمنيته بأن يأتي المرة المقبلة للإعلان عن أن الأقصر بلا أمية.

وشدد محافظ الأقصر، على أهمية أن يتم البدء بخطة محو الأمية وفقًا للمناطق الأكثر احتياجًا ضمانًا لظهور النتائج في أسرع وقت، لافتًا إلى ضرورة حصر غير المتعلمين ووضع قاعدة بيانات موثقة بكل بياناتهم في أنحاء المحافظة.

ولفت إلى ضرورة تفعيل أدوار جميع الهيئات المشاركة من جامعات وتربية وتعليم وثقافة وأوقاف وغيرها وضرورة التعاون فيما بينهم والتنسيق الجيد وتشجيع كل الهيئات على المشاركة في القضاء على الأمية.