عطر Sospiro يكرّم دولة الإمارات

اطلق بيت العطور الفاخرة Sospiro اصداراً خاصاً بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستند ابتكار هذا الإصدار الخاص على مزيج Sospiro Afgano Puro مع إضافات تمنحه خصائص رائعة. صنع هذا العطر من أثمن المكونات الطبيعية النقية فنفحاته العليا تكشف عن مزيج لذيذ من الفواكة البرية الحمراء المتناغمة مع اللوز، والمدعم بالدافانا والكراميل اللذين يشكلان نفحاته الوسطى، لتتشكل رائحة عذبة رقيقة تترك انطباعاً حلواً ومليئاً بالأحاسيس.

تتميز زجاجة العطر بتصميمها الفريد لعلم الإمارات المرصع بالكريستال المصمم يدوياً بطريقة حرفية ابداعية وإن هذا الإبداع الرائع هو بمثابة تكريم حقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني.

العطر متوفر حصرياً لدى باريس غاليري

السعر:2600 درهم