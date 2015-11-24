عطر متألّق من دار ELIE SAAB للأعياد

استعدّي لاستقبال شتاء عام 2015 مع عطر متألّق من دار ELIE SAAB التي اختارت افتتاح الموسم بطرح عطرها الجديد ELIE SAAB Le Parfum, Eau de Parfum - L’EDITION ARGENT، الذي يختصر بريق الذهب الأبيض.

وفي خطوة تضفي رونقاً خاصاً إلى موسم الأعياد الساحر، يقترح المصمم العالمي إيلي صعب احتفالاً زاخراً بمزيد من التألّق والأناقة مع حلول العام الجديد، ينبثق من فورةٍ غنيّة من الأضواء.

ومن وحي أزياء إيلي صعب المزدانة بأبهى التطريزات واللآلئ اللمّاعة والقطع البرّاقة، تتحوّل زجاجة عطر ELIE SAAB Le Parfum الأيقونية إلى الأطياف الذهبية لتتألّق هذا العام باللون الفضي البرّاق.

وكان لا بدّ من تصميم أخّاذ يعكس الجمال الآسر الذي تتمتّع به هذه الزجاجة ذات الإصدار المحدود، لذلك خصّصت لها دار ELIE SAAB علبة باللون الفضي، وزيّنتها بمستطيل ذهبي من شأنه أن يبرز التناقض المتقن بين هذين اللونين.

ومن قلب هذه القارورة، تفوح رائحة Eau de Parfum العطر الأول الذي أطلقه المصمم العالمي، والذي لم تتغيّر تركيبته على الإطلاق:

من النفحات العلوية، تفوح رائحة زهر البرتقال لتحدّد طبيعة العطر، لكنها سرعان ما تتنحّى تاركةً لخلاصة الياسمين الملكي والفلّ الفرصة لمنح هذه الطبيعة المزيد من الزخم في قلب العطر، ليتعزّز بعد ذلك بلمسة رقيقة ونقية من شذا "قلب الباتشولي".

وتتبلور طبيعة باقة الزهور البيضاء هذه أكثر فأكثر فتكتسب قوّة في أساس العطر، وتلامس الأحاسيس كلها بنفحة من عبير خشب الأرز الزكية، فتتردّد بالتالي أصداؤه في روائح تخلب الألباب. وسرعان ما يُكشف النقاب عن الأثر الذي ينضح أناقةً وحضوراً، ليتوّج سحره بعبق الورد العسلي.