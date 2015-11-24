4 أنواع من المكياج للعيون الضيقة

قد تزعجك العيون الضيقة قليلًا، فتجعلك راغبة في الحصول على عيون أكثر اتساعًا لإبراز جمالها؛ فلمَ لا تفكرين في بعض الحيل التي تعمل على جعل عينيك أكثر اتساعًا؟

إليك أربع طرق من "سيدتي نت" لتعشقي عينيك وتزيدي من اتساعها:

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1-إبراز الحواجب: يمكن لرسم الحواجب الخاصة بك أن تغيّر من شكل عينيك بأكمله؛ لذا اجعلي حاجبيك يبدوان بشكل طبيعي قدر الإمكان، من دون استخدام الكثير من الظلّ على الحاجبين، كما يمكنك وضع خط من الظلّ الأبيض أسفل حاجبيك لتسليط الضوء على جبينك.

2-لفت الانتباه بعيدًا عن العين: عندما يكون لديك عيون ذابلة فعليك إبعاد الانتباه عنهما؛ وذلك باستخدام ألوان طبيعية تساعدك على تحقيق نظرة أكثر فاعلية وجمالًا. يمكنك وضع اللون البني على الجفون مع وضع اللون الوردي على الخدين والشفاه، فهذا التكنيك يبرز جمال وجهك.

3-الكحل الصحيح: أكبر خطأ قد يجعل العينين تبدوان أصغر هو وضع الكحل أسفل خط الرموش؛ فالأفضل هو وضع بطانة سوداء على خط الرموش العلوي لجعل عينيك أوسع وأجمل.

4-الماسكرا: إذا أهملت وضع الماسكرا بعناية، وبالطريقة الصحيحة، فسيُفسد ذلك جمال عينيك بالتأكيد؛ فالماسكرا تساعدك على إبراز جمال رموشك وتعزيز طولها، فاحرصي على وضع الماسكرا ببطء من بداية الرموش إلى نهايتها مع سحبها بعناية وبلطف، كما يمكنك استخدام الماسكرا البيضاء أولًا، ثم السوداء لإبراز جمال الرموش.

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