ابتكار مذهل MAGIC SMOKY من إيستيه لودر

ESTÉE LAUDER تقدم POWDER SHADOW STICK ترف ظلال العيون خفيف الوزن في سهولة قلم سموكي

أصبح الحصول على مظهر العيون السموكي بسيطاً. نقدم لكم Magic Smoky™ Powder Shadow Stick الجديد من Estée Lauder – قلم ظلال عيون تحولي يعمل مثل ظلال عيون مضغوط ليمنح تألقاً واسعاً ومظهراً مركزاً جذاباً. سهل بشكل مذهل، مرريه ببساطة للحصول على مظهر سموكي متقد في ثوانٍ – بدون أدوات، فراشي أو أي نوع من الفنون. إنه كالسحر.

تطبيق سهل دون جهد

أول ظلال عيون بودرة حريرية لدينا في قلم، Magic Smoky™ Powder Shadow Sticks الجديد ينساب فوق الجفون وتحت خط الرموش للكشف عن لون جذاب متعدد الأبعاد. مرري الإصبع ببساطة على طول خط الرموش ليتم استخدامه كلاينر سموكي أو امزجيه بلطف بالأصابع بحركة مبرومة لتحوليه إلى ظلال عيون بودرة مترف. الألوان الجريئة الثمانية تقدم مظهراً سهلاً جذاباً ومتألقاً حيث يتم بناء التغطية من الشفافة إلى الكاملة. يبقى اللون بلونه الأصلي حتى 8 ساعات.

تقول آن كارولو، نائب الرئيس الأول في قسم تطوير المنتج عالمياً لدى Estée Lauder، "ما من شيء أكثر جاذبية من العيون السموكي، النساء اليوم أكثر انشغالاً من ذي قبل، لذا أردت ابتكار منتج يساعدهن في الحصول على تألق سهل يدوم طويلاً خلال ثوانٍ."

ألوان جريئة بتأثير درامي

سواء كانت ناعمة ورقيقة أو جريئة ودرامية، مجموعة Magic Smoky™ Powder Stick الجديدة تضفي مستوىً جديداً من الترف الأنيق للون العيون. مع ثمانية ألوان جميلة من الطبيعية إلى الزرقاء، تتقد ألوان ظلال العيون الرائعة هذه بلمسات نهائية مدهشة غير لامعة، حريرية وبراقة. لمظهر مخصص، يمكن وضع طبقات من الظلال مع ظلال العيون البودرة المضغوطة التقليدية.

Burnt Black – أسود متقد مع لمسة نهائية غير لامعة

Indigo Smoke – أسود بحري غامق مع لمسة نهائية حريرية

Cool Ash – رمادي سموكي مع قشور ذهبية ولمسة نهائية براقة

Slow Burn – برونزي براق مع لمسة نهائية لامعة

Sea Smoke - أزرق مائي مطفي مع لمسة نهائية براقة

Scorched Gold – ذهبي بدرجة فاتحة مع لمسة نهائية براقة

Pink Charcoal - موف وردي مع لمسة نهائية براقة

Charred Plum – خوخي، مع لمحة من البني بلمسة نهائية حريرية