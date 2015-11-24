5 وصفات تجميل في قمة الغرابة.. تعرّفي عليها

وصفات تجميل غريبة حتى ومرعبة، تعتمدها كثير من النساء تحت عنوان الجمال، للحفاظ على إشراقتهن ونضارة بشرتهن. تعرّفي معنا على أغرب وصفات التجميل التي يقول ممارسوها إنها تعيد الشباب من جديد...

1- قناع فضلات الطيور

يشتهر في اليابان استخدام فضلات البلبل المعقّمة، نظراً إلى فوائدها المتعدّدة واحتوائها على أنزيمات مفيدة للبشرة. كما أنها تعتبر مقشّراً فعالاً إذ تمنح البشرة النضارة والإشراق. يُستخدم كقناع للبشرة الحساسة.



2- التدليك بالثعابين

هل يتحوّل شعور الخوف إلى نوع من الاسترخاء والمتعة؟ في الواقع، يقوم أحد خبراء العلاج الطبيعي في أحد المنتجعات الخاصة بالعناية بالجسم، بوضع ثعابين أصلها من ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا على منطقة الظهر، فتقوم بدورها بعملية تدليك الجسم. إن هذا التدليك يمنح الجسم نوعاً من الاسترخاء ويزيل التوتّر والإرهاق.

3- حمام النفط

من المعروف أن للبترول فوائد عدّة في الصناعة، ولكن استخدامه في وصفات جمالية أمر قد يستغربه البعض! ففي مدينة أذربيجان تستخدم النساء البترول كحمام للبشرة، تصل درجة الحمام إلى 40 درجة مئوية لعلاج الأمراض الجلدية والروماتيزم والتهاب المفاصل، فضلاً عن ميزته في تهدئة الأعصاب والاسترخاء.

4- حمام الشوكولاته

للشوكولاته مذاق وسحر خاص، من يتذوقها لا ينساها. ومن يشعر بلذتها يهواها! ولكن، هل توقعت يوماً أن يكون هناك علاجات جمالية تشمل حمامات الشوكولاته المخفوقة؟ بالفعل، يوجد في مدينة مستوحاة من سحر وألوان الشوكولاته، في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، منتجع سياحي من الطراز الأول حيث الإقامة والنقاهة، والاهتمام بالصحة والجمال عن طريق تغطية الجسم بمعجون بذور الشوكولاته التي تحتوي على قشور وزبدة الكاكاو المرطبة، بالإضافة إلى حمامات الشوكولاته المتنوعة، التي تمنح الجسم الاسترخاء والترطيب.



5- قناع الذهب

عُرف قناع الذهب منذ القدم، واعتمدته الحضارات الصينية القديمة وملوك الفراعنة كعلاج للحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة، وكان سراً من أسرار جمال كليوباترا. ففي اليابان يُستخدم كعلاج للبشرة إذ يُستخدم الذهب عيار 24 كقناع لمزاياه المتعدّدة كمجدد لخلايا البشرة ومقاوم للأكسدة. إضافة إلى أنه يتميّز بمقاومة فعّالة للبكتيريا والالتهابات، ويزيد من نضارة البشرة وحيويتها كما يتخلص من الرؤوس السوداء وكذلك علامات تقدم سن البشرة.

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