Total Effects من أولاي لبشرة أكثر شباباً

التركيبة الجديدة الحائزة على جوائز عدة لمقاومة تقدم البشرة- الأن بمزيد من الفيتاميات توتال إفكتس 7 في 1 الجديد من اولاي: المنتج المتكامل من العلامة رقم واحد عالمياً، حل بسيط لبشرة أكثر شباباً

Total Effects من أولاي، المنتج المتكامل من العلامة رقم واحد عالمياً في مجال العناية بالبشرة، أعلن عن حصوله على أكبر تطوير على الإطلاق. حصلت تركيبته الأصلية الحائزة على جوائز عدة على فيتامينات أكثر بنسبة 40% تتضمن مستويات مطوّرة من النياسيناميد.

احتفالاً بـ 100 جائزة

منذ إطلاقها للمرة الأولى، حصدت فوائد أولاي Total Effects والنياسيناميد تقديراً كبيراً من السيدات والمجلات في كافة أنحاء العالم- وها نحن نحتفل! أولاي Total Effects- المطوّر بشكل خاص للسيدة العصرية وأسلوب حياتها دائم الانشغال- يستخدم اليوم من قبل أكثر من 20 مليون سيدة حول العالم، وحصل على تقدير كبير بسبب فوائده المتكاملة والمثبتة. وفاز هذا المنتج المميز ومتعدد المهام، بأكثر من 100 جائزة على مستوى العالم. واليوم، مع الفيتامينات الإضافية التي حصلت عليها تركيبته، يتنظر هذا المنتج الرائع مستقبلاً حافلاً بالجوائز.

المنتج الرائدة والمميز في مجال العناية بالبشرة

تكرّس أولاي، بوصفها العلامة الاولى عالمياً في مجال العناية بالبشرة، جهودها الحثيثة لتصميم التكنولوجيات الأكثر تطوراً في العالم، والاستمرار في مساعدة المرأة للحصول على بشرة أكثر شباباً بدون تغيير أسلوب حياتها.

وقد أعادت الأبحاث الجديدة التي تستخدم الوسائل والتكنولوجيا العلمية الحديثة، التأكيد على الحقائق التي اكتشفتها أولاي Total Effects منذ 15 عاماً مضت- تقدم سن البشرة له أشكال عديدة. كما وأكدت أيضاً على أن التغيرات البسيطة والصغيرة في كل من علامات تقدم سن البشرة هذه، يمكنها أن تقدم نتائج إجمالية أفضل في مجال مقاومة تقدم سن البشرة بالمقارنة مع التركيز على فئات معيّنةᵢᵢ.

وأظهرت التحاليل التي أجريت على عشر حالات شائعة تتعرض لها بشرة الوجه أنه من الممكن تصنيف مصادر قلق السيدات حول بشرتهن خلال تقدمها بالسن ضمن سبع فئات أو علامات لتقدم سن البشرة:

1. الخطوط الدقيقة

2. فقدان متانة البشرة

3. ظهور البقع

4. لون غير متساو

5. بنية بشرة غير متساوية

6. جفاف

7. بهتان

خضعت هذه العلامات السبعة للبحث من قبل لجنة دولية مكونة من مجموعة أطباء البشرة العالميين، المتخصصة في تقدم سن البشرة وقد خلصت ابحاثهم إلى أن ": "العلامات السبعة لتقدم سن البشرة تشكل مصدر قلق حقيقي لمرضى البشرة والسيدات حول العالم. وهذه العلامات تمثل الجوانب العملية لتقدم سن البشرة وتأتي بشكل متّسق مع العلامات السريرية لتقدم سن البشرة التي حددها الأطباء".

ولخوض التحدي المتمثل في إيجاد حل يتعامل مع جميع هذه المشاكل، ابتكرت أولاي Total Effects، وطوّرته مؤخراً، ليقدم مزيجاً فعالاً لسبع فوائد رائعة، في منتج واحد فقط.

وقد صرحت د.سيان موريس، كبيرة العلماء لماركة Olay بقولها: "لقد أكدت هذه الأبحاث الجديدة ما تقوله لنا السيدات دائماً- المجموعات السبع التي حددتها أولاي منذ 15 عاماً، لا تزال تمثل تعبر عن تقدم سن البشرة بطريقة شمولية، وهي لا تزال ذات علاقة مباشرة كما كانت من قبل. ولقد تم تطوير المقاومة الشاملة لتقدم سن البشرة من خلال التركيز على تركيبة تتضمن المزايا التي تعالج هذه المجالات المختلفة. وقد طبّق علماء أولاي هذه النتائج والاكتشافات في مجال العناية بالبشرة لإنتاج تركيبة مطوّرة يمكنها تحسين الفعالية متعددة المهام لخصائص مقاومة تقدم سن البشرة. ولقد أصبحنا الآن قادرين على قياس ورؤية التحسن الواضح في هذه الفئات المختلفة، لنكون على ثقة تامة بأننا نطوّر فعالية المنتجات التي نصممها للتعامل مع هذه العلامات السبع لتقدم سن البشرة".

النياسيناميد الساحر

النياسيناميد (فيتامين ب 3) يعتبر مكوّناً رئيسياً يساعد على منح البشرة مظهر ينبض شباباً لأنه يقدم فوائد متعددة للبشرة- بل ولعله يعتبر العنصر الفائق ومتعدد المهام في مجال مقاومة علامات تقدم سن البشرة! وهو لا يزال أحد المكوّنات الأكثر فعالية التي يمكن شراؤها لمقاومة تقدم سن البشرة. وقد حصلت القوة الفريدة لهذا المنتج ثلاثي الأبعاد على دعم جهات حيادية مستقلة مثل د.دينا صبيح وتحالف صحة البشرة.

وجمع أولاي Total Effects العلوم والأبحاث لتطوير منتجات استثنائية في مجال مقاومة تقدم سن البشرة باستخدام هذا المكوّن القوي.

وتستمر أبحاث أولاي بالكشف عن المزيد من سحر النياسيناميد، حيث أكدت مؤخراً أنه ومع زيادة كمية النياسيناميد، تزداد فوائد مقاومة تقدم سن البشرةᵢᵢᵢ.

وأضافت د.دينا صبيح، اخصائية الأمراض الجلدية وسفيرة أولاي: "مع Total Effects المعزز الجديد، أصبح مزيج الفيتامينات الفعالة المتطورة والمقاومة لعلامات تقدم السن في متناول كل امرأة. إذ ستساعد هذه التركيبة المحسنة في حماية البشرة وإعادة النضارة إليها لتصبح أكثر صحة وشبابًا – وهي بشرة تتطلع كل امرأة إلى رؤيتها في المرآة."

فيتامينات متنوعة لبشرة رائعة

حصلت تركيبة VitaNiacin™ الغنية بالفيتامينات من أولاي Total Effects-المصمم بشكل خاص للمرأة المعاصرة وأسلوب حياتها دائم الانشغال- على مصادقة المراكز العلمية لما يقدمه من تركيبة مميزة حائزة على براءة اختراع، تجمع مكوّنات خاصة تعمل على تقديم المساعدة الفعّالة لتعزيز حاجز الترطيب الطبيعي للبشرة ومقاومة علامات تقدم سن البشرة. وتحتوي تركيبة VitaNiacin™ على الفيتامين ب 3 (النياسيناميد)، والبرو-فيتامين ب 5، والفيتامين إي. وقد أثبتت هذه التركيبة فعاليتها في تقديم الترطيب اللازم للمساعدة على مقاومة العلامات السبع لتقدم سن البشرة عاماً بعد عام.

طوّر علماء أولاي المستويات المثلى لتركيبة VitaNiacin™ الفريدة لتقدم فوائد أكثر من المكونات متعددة المهام التي تتضمنها، ولذلك قاموا بتدعيم التركيبة بـ 40% من الفيتامينات و5% من النياسيناميد.

وأضافت د.سيان موريس: "لقد خضعت قوة VitaNiacin™ للاختبارات، والتجارب، وأثبتت فعاليتها. ومن خلال الأبحاث المكثّفة، طوّر علماء أولاي التركيبة لتحتوي على فيتامينات أكثر بنسبة 40% من ضمنها نياسيناميد أكثر بنسبة 5%، بشكل يساعد على مقاومة العلامات السبع لتقدم سن البشرة".

1. يعادل لون البشرة

2. يحد من ظهور البثور والبقع

3. يمنح البشرة لمعاناً مشرقاً

4. يحد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

5. يحد من ظهور التجاويف

6. يلطف البشرة ويرطبها

7. يغذي البشرة بالترطيب اللازم

وباستخدامه يومياً، أولاي Total Effects- المرطب الفائق الغني بالفيتامينات- يمنحك بشرة أكثر قوة وجمال، يمكنها النجاح في اختبار الزمن.