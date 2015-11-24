الأركان الروسية تحذر من تدمير أي أهداف تشكل خطرًا على روسيا

حذرت هيئة الأركان العامة الروسية، عن تدمير أي أهداف تشكل خطرًا على روسيا، مضيفة، أن سيتم نشر منظومة “فورت” للدفاع الجوي قرب اللاذقية على متن الطراد موسكو.

وأكدت الأركان الروسية المسلحة، أن أحد طياريين المقاتلة الروسية التي تم إسقاطها قتل وهو في الجو بنيران أرضية.بحسب ما ذكرته”سبوتنيك”.

يذكر أن كانت وزارة الدفاع الروسية، أكدت اليوم، أن الطيران الحربي التركي، أسقط مقاتلة من طراز “سوخوي 24″ تابعة للجيش الروسي، ونفت أن تكون خرجت من المجال الجوي السوري، بينما أكدت أنقرة، أنها انتهكت المجال الجوي التركي.