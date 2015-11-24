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مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقرية في قنا

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مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقرية في قنا مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقرية في قنا

أرشيفية

لقي مزراع مصرعه بطلق ناري، وأصيب شقيقان بطلق ناري، وسيدة بسبب مشاجرة بين عائلتين، بقرية حمر دوم بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بمصرع أحمد ن. ف، 27 سنة، مزارع، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، وإصابة كل من صلاح. ف .ع السميع بطلق ناري في الفخذ، وشقيقه عبد السميع، بطلق ناري في الساعد الأيسر وسلوى .م بطلق ناري في الفخذ، في مشاجرة بين عائلتين بقرية حمر دوم.

و نقلت الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادي ،فيما نشرت قوات الأمن 3 تشكيلات من الأمن المركزى لمنع تجدد الأشتباكات بين العائلتين ،وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

 

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