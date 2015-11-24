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طفلة8 سنوات تصاب بسرطان الثدى.. وأطباء:النوع نادر ويحدث مرة كل مليون حالة

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طفلة8 سنوات تصاب بسرطان الثدى.. وأطباء:النوع نادر ويحدث مرة كل مليون حالة طفلة8 سنوات تصاب بسرطان الثدى.. وأطباء:النوع نادر ويحدث مرة كل مليون حالة
لا أحد صغير على المرض، ولكن أن يستوحش سرطان الثدى ليصيب طفلة فى الثامنة من عمرها، هو الأمر الذى صنفه الأطباء بأنه الأول من نوعه، اُكتشفت حالة الطفلة كريسى تيرنر من ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما تم التعرف على كتلة فى صدرها، وبعد إجراء الفحوصات تم التأكد من أنها تعانى من شكل نادر جدا من أشكال سرطان الثدى يسمى بـ" secretory carcinoma."، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.
>1 - الطفلة كريسى -اليوم السابع -11 -2015
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1 - الطفلة كريسى


>هذا النوع من سرطان الثدى يحدث لحالة واحدة من كل مليون يتم تشخيصهم، وحاليا الطفلة كريسى تحتاج إلى عملية استئصال الثدى، وقد تبين من تاريخها الأسرى مع المرض أن والديها الاثنين كانا يعانيان من السرطان.
>2- الطفلة كريسى مع والدها -اليوم السابع -11 -2015
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2- الطفلة كريسى مع والدها


>قالت الطفلة المصابة كريسى: "كنت خائفة عند بداية معرفتى بالمرض ولكنى أعلم أننى سأستطيع محاربته وأتمنى أن أكون قادرة على هزيمته".

ستجرى الطفلة كريسى العملية الجراحية فى معهد هانتسمان للسرطان ببلدتها يوتا، ويدعم أصدقاء الأسرة الطفلة بإطلاق حملة تمويلية لعلاجها ومساعدة والديها ماديا وعاطفيا من أجل تخطى هذه الفترة الصعبة.
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