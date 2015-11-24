بالصور.. محافظ البحيرة يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من مجندى قوات الأمن

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على دور جميع الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق الخطط التنموية المختلفة والانضباط الأمنى والمرورى وردع المخالفين والخارجين عن القانون وتأكيد هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال حفل انتهاء فترة تأهيل المجندين المستجدين بمقر فرق قوات أمن البحيرة، بحضور اللواء العنانى حمودة ـ مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا واللواء محمد عماد الدين سامى ـ مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد ـ حكمدار البحيرة واللواء أشرف عبد القادر ـ مدير المباحث الجنائية وقادة ومديرى الإدارات الشرطية المختلفة بمديرية أمن البحيرة.

>

قدم قدم عدد من المجندين بقوات الأمن خلال الحفل عروضا رياضية اشتملت على التدريبات الأساسية والفنون والمهارات القتالية والرياضية وأعمال التدخل السريع بالمعدات والأفراد والتى أبرزت المستوى العالى من للتدريب واللياقة البدنية والروح المعنوية المرتفعة لدى الأفراد.

>



>