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بالصور.. محافظ البحيرة يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من مجندى قوات الأمن

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بالصور.. محافظ البحيرة يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من مجندى قوات الأمن بالصور.. محافظ البحيرة يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من مجندى قوات الأمن
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على دور جميع الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق الخطط التنموية المختلفة والانضباط الأمنى والمرورى وردع المخالفين والخارجين عن القانون وتأكيد هيبة الدولة.
>اليوم السابع -11 -2015

جاء ذلك خلال حفل انتهاء فترة تأهيل المجندين المستجدين بمقر فرق قوات أمن البحيرة، بحضور اللواء العنانى حمودة ـ مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا واللواء محمد عماد الدين سامى ـ مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد ـ حكمدار البحيرة واللواء أشرف عبد القادر ـ مدير المباحث الجنائية وقادة ومديرى الإدارات الشرطية المختلفة بمديرية أمن البحيرة.
>اليوم السابع -11 -2015

قدم قدم عدد من المجندين بقوات الأمن خلال الحفل عروضا رياضية اشتملت على التدريبات الأساسية والفنون والمهارات القتالية والرياضية وأعمال التدخل السريع بالمعدات والأفراد والتى أبرزت المستوى العالى من للتدريب واللياقة البدنية والروح المعنوية المرتفعة لدى الأفراد.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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