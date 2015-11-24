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القليوبية تتجه لتطبيق منظومة التخلص النهائى من المخلفات

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القليوبية تتجه لتطبيق منظومة التخلص النهائى من المخلفات القليوبية تتجه لتطبيق منظومة التخلص النهائى من المخلفات
اجتمع اليوم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مع رئيس مجلس إدارة شركة أجرو فورس، لتدوير المخلفات وتوليد الطاقة، لدراسة إمكانية الاستثمار فى مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة البديلة مع الوصول إلى التخلص النهائى من المخلفات الصلبة المتولدة من المحافظة، والتى تقدر بحوالى 4000 طن يوميا.

وأكد عبد الظاهر أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع الشركات التى تعمل فى هذا المجال لحل مشكلة النظافة، كما طلبت الشركة المذكورة أن تقوم بإعداد عرض متكامل للمشروع لتقديمه للمحافظة.

يذكر أن محافظة القليوبية بصدد طرح دعوة تأهيل للشركات المتخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة من القمامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتخلص من القمامة والوصول إلى بيئة نظيفة.

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