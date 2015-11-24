أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماتيراتزي: نابولي أصبح لديه مدرب حقيقي.. بعد رحيل بينيتث

Google+ Print
ماتيراتزي: نابولي أصبح لديه مدرب حقيقي.. بعد رحيل بينيتث ماتيراتزي: نابولي أصبح لديه مدرب حقيقي.. بعد رحيل بينيتث

(إفي): انتقد مدافع انتر ميلانو السابق ماركو ماتيراتزي مدرب ريال مدريد الإسباني رافائيل بينيتث حيث قال إن نابولي الآن "لديه مدرب حقيقي".

وكان بينيتث يشغل منصب المدير الفني لنابولي قبل أن يبدأ هذا الموسم في تدريب ريال مدريد الإسباني.

وصرح اللاعب بخصوص بينيتث الذي درب نابولي موسمين بين عامي 2013 و2015 "أهم المستجدات بالنسبة لنابولي هذا الموسم أن لديه مدرب حقيقي".

وأضاف ماتيراتزي "شاهدت مباراة الكلاسيكو وفكرت في كريستيانو رونالدو وجيرارد وتيري وباولو كانافارو (قائد نابولي السابق الذي رحل عن الفريق في 2014)، كل هؤلاء اللاعبين لديهم شخصية قوية ولم يشعروا بالراحة مع بنيتيز أبدا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع