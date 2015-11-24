ماتيراتزي: نابولي أصبح لديه مدرب حقيقي.. بعد رحيل بينيتث

(إفي): انتقد مدافع انتر ميلانو السابق ماركو ماتيراتزي مدرب ريال مدريد الإسباني رافائيل بينيتث حيث قال إن نابولي الآن "لديه مدرب حقيقي".

وكان بينيتث يشغل منصب المدير الفني لنابولي قبل أن يبدأ هذا الموسم في تدريب ريال مدريد الإسباني.

وصرح اللاعب بخصوص بينيتث الذي درب نابولي موسمين بين عامي 2013 و2015 "أهم المستجدات بالنسبة لنابولي هذا الموسم أن لديه مدرب حقيقي".

وأضاف ماتيراتزي "شاهدت مباراة الكلاسيكو وفكرت في كريستيانو رونالدو وجيرارد وتيري وباولو كانافارو (قائد نابولي السابق الذي رحل عن الفريق في 2014)، كل هؤلاء اللاعبين لديهم شخصية قوية ولم يشعروا بالراحة مع بنيتيز أبدا".