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#ليلة_الأبطال - هدايا إبراهيموفيتش للسويد لا تتوقف قبل مواجهة مالمو

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#ليلة_الأبطال - هدايا إبراهيموفيتش للسويد لا تتوقف قبل مواجهة مالمو #ليلة_الأبطال - هدايا إبراهيموفيتش للسويد لا تتوقف قبل مواجهة مالمو

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان عن تنفيذه لوعده لمواطني مدينة مالمو معقل فريقه السابق وذلك حينما يلتقي الفريقان يوم الأربعاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مالمو يوم الأربعاء لملاقاته في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويعد مالمو هو أول فريق يلعب له إبراهيموفيتش على مستوى احترافي قبل أن يرحل عنه باتجاه أياكس أمستردام ويبدأ رحلة النجومية.

وكان إبرا قد أكد في وقت سابق أنه حجز الميدان الرئيسي في مدينة مالمو من أجل السماح للعديد من المواطنين بمشاهدة المباراة مباشرة.

وعاد إبرا وأكد أنه سيقوم بطباعة عدد محدود من القمصان وسيتم تحويل عائدها إلى إحدى المنظمات الخيرية في السويد.

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