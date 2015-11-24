أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 25/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 25/11/2015 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 25/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:


>مهنيًا: تتحسن ظروفك وأحوالك المالية، ما يساعدك على تسديد الديون التى تراكمت عليك
>عاطفيًا: احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى حالة من الاستقرار
>صحيًا: يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية التى تعيد لياقتك وتساعدك على التحسن.

توقعات علماء الفلك:


>ستقابل اليوم شخصًا لم تره منذ فترة على سبيل المفاجأة وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.

أما على الصعيد المهنى سوف تزداد أرباحك اليوم من خلال بعض المصادر التى لم تتوقعها، وربما تأتى إليك فكرة استثمار تلك الأرباح فى بعض المشروعات الجديدة التى تحول أحلامك إلى حقيقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى