حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 25/11/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًّا: أنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام مديرك فى العمل وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.

عاطفيًّا: يبذل الحبيب هذه الأيام الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

صحيًّا: احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.

توقعات علماء الفلك :

>ستفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة وهذا سوف يساعدك على توسيع الآفاق المهنية.>أما على الصعيد الصحى حاول ألا تعمل لساعات طويلة دون تخصيص أوقات الراحة بين فترات هذا العمل.