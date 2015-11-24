حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25/11/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهنى: ستتمكن اليوم من توطيد العلاقة مع بعض الزملاء، وتشكيل فريق عمل يتقدم بالمؤسسة إلى الأمام.

على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة مميزة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام مع الشريك، وهو ما يساهم فى الشعور بالراحة النفسية.

على الصعيد الصحى: حافظ على استقرار حالتك الصحية واحرص على المواظبة فى تناول الوجبات الصحية التى تمنحك الرشاقة.

توقعات علماء الفلك:

>قد يشهد مولود العقرب خلال هذا الشهر حالة من تدليل الذات قدر الإمكان، خاصة أنه شخص يهتم كثيرًا بالأناقة ويتميز بحب المظهر والنظافة الشخصيتين، فعند الخروج من المنزل يخطف أنظار جميع من حوله.