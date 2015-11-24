حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 25/11/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:
>على الصعيد المهنى: سوف تقوم اليوم بإتمام بعض الصفقات التى تساعدك على تحسين أمورك المادية وهذا الأمر سيدفعك إلى الوصول لمزيد من الأحلام.
على الصعيد العاطفى: إهمالك للحبيب وعدم اهتمامك به، سيصيبه بحالة من الملل التى تؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما.
على الصعيد الصحى: الحلويات قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، لذلك يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.
توقعات علماء الفلك:
>حاول تجاهل الأشخاص الذين يحبطونك ويحقدون عليك وعلى إنجازاتك، واستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها، فأنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل.
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