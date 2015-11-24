حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 25/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:
>مهنيًا: قد تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام فى تنشيط المساعى الإنسانية وتحسين الأمور الاجتماعية والمادية لعائلتك.
عاطفيًا: قد يأتى الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية أو ثقافيّة، فلا تقلق من الفراغ فى حياتك.
>صحيًا: حتى تنعم بالشفاء والصحة الجيدة، قم بزيارة الطبيب للحصول على التعليمات اللازمة للشفاء من المرض الملازم لك منذ أيام.
توقعات علماء الفلك:
>قد يحالفك الحظّ وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك لتسيطر مجدّدًا على مجريات الأمور لتهزم كل الصعاب التى تواجهك.
إعلان - Ads إعلان - Ads