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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 25/11/2015

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 25/11/2015 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 25/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:


>مهنيًا: قد تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام فى تنشيط المساعى الإنسانية وتحسين الأمور الاجتماعية والمادية لعائلتك.

عاطفيًا: قد يأتى الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية أو ثقافيّة، فلا تقلق من الفراغ فى حياتك.
>صحيًا: حتى تنعم بالشفاء والصحة الجيدة، قم بزيارة الطبيب للحصول على التعليمات اللازمة للشفاء من المرض الملازم لك منذ أيام.

توقعات علماء الفلك:


>قد يحالفك الحظّ وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك لتسيطر مجدّدًا على مجريات الأمور لتهزم كل الصعاب التى تواجهك.

 

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مصر 365

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