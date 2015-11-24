Justin Timberlake أكثر الآباء إثارة لعام 2015

إختارت مجلّة People الأمريكية المغني العالمي Justin Timberlake ، ليحمل لقب أكثر الآباء إثارةً لعام 2015، بعد أن اختارت قبل أسبوع Beckham David أكثر الرجال إثارة 2015.

Timberlakeالذي إسقبل طفله الأول في إبريل/ نيسان الفائت، أيّ لم يمضِ على انضمامه إلى نادي النجوم الآباء أكثر من 9 أشهر ، قال في سياق لقائه مع المجلّة، إن حياته تغيّرت كثيراً بعد ولادة طفله الأول Silas Randall، وأنه لم يسبق له في حياته أن نام عدد ساعات أقل من الوقت الحالي، كما لم يسبق له أن قام بتغيير هذا العدد من الحفاضات من قبل ولكن لم يسبق له أيضا أن كان أكثر سعادة مما هو عليه الآن. Justin قال أيضاً إن أجمل حدث مرّ في حياته، كان اليوم الذي لفظ فيه Silas كلمة بابا للمرّة الأولى.



Timberlake كان قد عاد إلى دائرة الضوء من خلال أخبار سرت أخيراً في وسائل الإعلام، بعد أن قام المغني الشهير بضرب مصوّر باباراتزي كان بانتظاره خارج حفلٍ غنائي حضره في لوس أنجلوس، حيث قال في ذلك الوقت متوجهاً للمصوّرين: "لقد قمت بإعطائكم الفرصة لالتقاط الصور وأنا في طريقي للدخول، وإذا كنتم أكثر كسلا من أن تقوموا بعملكم كمصوّري باباراتزي فهذه مشكلتكم"، الطريف أن المصوّر لم يهتم بما قاله Timberlake وقام بالتقاط صوره على أي حال.



وفي خلال مقابلة في الشهر الماضي للممثلة Jessica Biel زوجة Timberlake مع برنامج Today تحدثت عن قيام زوجها بالمشاركة في الاعتناء بطفلهما. وقالت: إنه يشارك في كل شيء ويقوم بكل شيء.

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