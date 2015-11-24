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بعد تأجيل حفله للمرة الثانية من يهدد محمد منير؟

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الثلاثاء 24-11-2015 14:29

بعدما كان من المقرر أن يحيي المطرب محمد منير حفلاً لدعم السياحة المصرية في شرم الشيخ يوم الجمعة المقبل، أعلن عن تأجيل الحفل لعدم الانتهاء من تجهيزات المسرح الذي من المفترض إقامة الحفل عليه بالشكل الذي يليق بحدث هدفه توجيه رسالة إلى العالم أن بخير، خاصة بعد تعليق معظم الدول الأوروبية رحلاتها إلى مصر بعد حادث الطائرة الروسية.
ونفى القائم بأعمال محمد منير "محمود منير" في تصريحات لـ"سيدتي نت"، وجود أي عوائق أمنية، كما نفى ما أشيع عن أن رجال الآمن اصروا عليهم بضرورة إلغاء الحفل، مشيراً إلى تعاون كل الجهات الأمنية في شرم الشيخ لخروج الحفل إلى النور.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم تأجيل حفل منير فيها.

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سيدتي

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