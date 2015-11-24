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شيرين عبد الوهاب تبرر رفعها الحذاء لمرة ثانية: لم أسلم من الألفاظ الحقيرة

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الثلاثاء 24-11-2015 14:34

على الرغم من اعتذارها من جمهورها بسبب ضغطها على الزر في برنامج "ذا فويس" في حلقة سابقة بالحذاء، وتأكيدها أنّ تصرفها كان عفوياً، فاجأت عبد الوهاب جمهورها في الحلقة الماضية ورفعت الحذاء للمرة الثانية، وهو ما دفع بالكثيرين إلى شن هجوم عليها واتهامها بالتقليل من قيمة المشتركين والمشاهدين.

شيرين بررت تصرفها عبر صفحتها الخاصة على الفيس حيث كتبت " لم ولن اقبل أن أهين أي مشترك أو أي بلد عربي، عندما ضغطت علي الزر بالحذاء لم أكن أعلم من هو المشترك أو من أي بلد هو ، ضغطت علي الزر بقوة لأنني أحببت صوته وتمنيت أن يكون مع في فريقي، وعندما هوجمت على موقف الحذاء تقدمت باعتذار رغم أن تصرفي كان بعفوية، ولكن رغم ذلك لم أسلم من الإساءة والإهانة بألفاظ حقيرة من بعض الناس. فرفعته مره أخرى لأقول لبعض الناس الحقودين وأصحاب النفوس المريضة بأني لا اهتم لرأيكم".
وتابعت في إشارة إلى الاتهامات التي طالتها بعد أن اخرجت مشتركة تربطها بها صداقة عمرها سنوات "لن أجامل في اختيار موهبة لأي أسباب شخصية، أنا اعلم جيدا من من فريقي هو الأصلح للبقاء في الفترة الحالية، أما في الحلقات القادمة فالرأي لتصويت الجمهور".

وأنهت شيرين رسالتها قائلة:" خالص احترامي لزملائي وأخواتي أعضاء لجنة تحكيم البرنامج والعاملين بالبرنامج وقناة ام بي سي، خالص حبي وتقديري لكل المشتركين من كل الجنسيات العربية، خالص احترامي لجميع الشعوب العربية، خالص حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".

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سيدتي

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