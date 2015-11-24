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غنوة سليمان تنتقم لصديقتها مع سيلفانا المولى

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الثلاثاء 24-11-2015 15:08

تستعد الفنانة غنوة سليمان لاطلاق كليب اغنيتها الجديدة " برا برا"،الذي انتهت من تصويره مؤخرا بعدسة المخرجة سيلفانا المولى في تعاون اول بينهما.. الكليب تم تصويره في لبنان، تحديداً البترون، وسيبصر النور قريبا عبر مختلف شاشات الفضائيات العربية.. نذكر ان الاغنية عراقيّة من كلمات ضياء الميالي، الحان حسام القيصر، توزيع بسمان زهير..

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