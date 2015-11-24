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Angelina jolie: سعيدة بسن اليأس ولا أريد أن أعود شابة

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الثلاثاء 24-11-2015 17:59

صرّحت Angelina jolie أخيراً بأنها لا تريد أن تعود شابة مرة أخرى، مشيرة إلى أنها مع تقدّمها في العمر أصبحت تشعر براحة نفسية كبيرة وأن سن اليأس المبكرة لم تشكّل لديها هاجساً في يوم من الأيام. وقالت لموقع Daily Telegraph ‎: "أنا لا أريد أن أكون شابة مرة أخرى. أنا سعيدة لأنني سأكون قادرة على قضاء المزيد من الوقت مع زوجي وأطفالنا الستة.
الممثلة والمخرجة Angelina jolie زوجة الممثل Brad Pitt التي صرّحت لمجلة Vogue قبل أسابيع أنها متشوّقة لعمر الـ 50، خضعت في وقت سابق لجراحتين لاستئصال الثديين، وبعدها المبيضين بعد أن علمت بخطر إصابتها بمرض سرطان الثدي بنسبة 87% بسبب وجود خلل في الجين BRCA1، الأمر الذي تسبّب في دخولها المبكر في مرحلة سن اليأس، على الرغم من أنها لم تتجاوز سن الأربعين بعد.
وأضافت Angelina الموجودة اليوم في رأس الخيمة: "أنا أقوم بالتمثيل وإخراج الأفلام المهمة بالنسبة إليّ، وأتمتع حقاً مع أولادي، ولن يأخذني منهم أيّ شيء في العالم. ما كنت لأفعل الشيء نفسه عندما كنت أصغر سناً ؛لأنني اليوم أكثر نضجاً واستقراراً من أي وقت مضى".

 

 

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