بالصور: والدة وابن أنغام يكشفان لـ"سيدتي" أسرارها وما علاقة أصالة وليلى علوي؟

يبدو أن عبد الرحمن ابن الفنانة أنغام نجم بدوره كوالدته. وهذا ما لاحظناه في الاحتفالية الضخمة التي أقامتها "روتانا" مؤخراً لإطلاق ألبوم أنغام الجديد "أحلام بريئة".

فطيلة الحفل كان الحضور يتحدثون إلى عبد الرحمن ويمازحونه ويقبّلونه ويلتقطون صور"السيلفي" معه لاسيما الفنانتان أصالة وليلى علوي. وكان عبد الرحمن بدوره يتحدث إلى الحضور ويمازحهم. وبدا في تلك الاحتفالية سعيداً بوالدته التي كان يصفق لها وهي تغني وقال لـ"سيدتي":" أنا معجب بصوت والدتي كثيراً" معرباً عن محبته الكبيرة لها. وأخبر "سيدتي" كيف تهتم أنغام به وتذهب إلى مدرسته. وأضاف:" أنا لا أسمع موسيقى عربية إنما إنكليزية وأستمتع بها. لكن أحب أغنية ماما "ضي عينيك". وكانت أنغام قريبة منه فقالت لها "سيدتي" إن عبد الرحمن يحب أغنيتك "ضي عينيك". فردت:" هو فعلاً "ضي عينيا" وكل الأغاني التي أغنيها هي لعبد الرحمن حبيبي". وضمته إليها.

أما والدة أنغام التي جاءت تشارك ابنتها فرحتها فقالت لـ"سيدتي" عن شعورها عند سماع أنغام وهي تغني إنها تشعر بحالة برد تصيب جسمها لشدة تأثرها بإحساسها. وقالت أيضاً:" إن صوت أنغام وإحساسها يشبهان صوتي عندما كنت شابة. ولقد حققت أنغام حلماً كنت أنا أحلم به وهو الغناء".

بمَ تعهدت أصالة لزوجها طارق العريان؟

حضور ليلى علوي خطف الأضواء من لحظة وصولها خاصة أن نحافتها وجمالها كانا محط انتباه الجميع. وقد سألتها "سيدتي" ما سر جمالها فقالت ليلى:" جمالي أنعمني الله به". وعن الأغنية التي أحبتها من ألبوم أنغام قالت أحببت أغنية "أكتبلك تعهد" فهي جميلة جداً. أما الفنانة أصالة فقالت لـ"سيدتي":" أنا أموت على أغنية "أكتبلك تعهد". وها أنا أكتب تعهداً لطارق أن أظل أحبه العمر كله".

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