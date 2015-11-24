مصدر أمنى: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فندق العريش إلى 7 شهداء

أعلن مصدر أمنى ارتفاع عدد شهداء الهجوم الذى استهدف، اليوم الثلاثاء، فندقا بمدينة العريش ينزل به قضاة يشرفون على انتخابات مجلس النواب، ليصل إلى سبعة شهداء.

وأضاف المصدر، فى تصريح له منذ قليل، أن الضحية السابعة، هو العريف حمادة صابر إبراهيم، موضحا أن الضحايا هم: 4 من رجال الشرطة واثنان من القضاة، بالإضافة إلى مواطن مدنى، وإصابة أكثر من 10 أشخاص.

كان تفجير انتحارى بسيارة مفخخة قد وقع أمام فندق مخصص لإقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية التى انتهت الجولة الأولى من مرحلتها الأخيرة أمس.

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