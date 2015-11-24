ضبط أشهر قواد لتسهيل دعارة القاصرات للسائحين العرب فى فيلا بالهرم

تمكن رجال مباحث الآداب فى الجيزة، من ضبط أشهر قواد يسهل دعارة الفتيات صغار السن للسائحين العرب داخل فيلا بالهرم، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم.

تلقى العميد عماد عكاشة، مدير مباحث آداب الجيزة، معلومات عن تواجد أشهر قواد لتسهيل دعاره الفتيات صغار السن للعرب يدعى " عصام " فى فيلا بالهرم، ومعه إحدى الفتيات تدعى "عزيزة"، مع ثري عربي مقابل 4 آلاف جنيه، بعد ان تم الاتفاق بينهم على ممارسة الرذيلة.

بعد التأكد من صحة المعلومات، داهمت قوة ضمت كلا من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد دبوس والرائدين محمد سعيد والرائد أحمد أبو السعود رجال مباحث آداب الجيزة الفيلا، وضبطت داخلها المتهمين متلبسين بممارسة الرذيلة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحصولهما على مبلغ 4 آلاف جنيه مقابل قضاء سهرة حمراء بالفيلا مع فتاة صغيرة، وتم التحفظ على مبالغ مالية وأوقية ذكرية وخمور وملابس داخلية وخارجية للمتهمين.



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