نادى القضاة: عودة جميع المشرفين على الانتخابات بسيناء إلى منازلهم

قال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث باسم غرفة عمليات نادى القضاة، إن جميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء عادوا إلى القاهرة وتوجهوا إلى منازلهم.

وقال "صالح" لـ"اليوم السابع" إن ثلاثة من القضاة الذين كانوا بالفندق أثناء الحادث الإرهابى الذى استهدف الفندق المقيم فيه القضاة صباح اليوم، توجهوا فور عودتهم إلى المركز الطبى العالمى للاطمئنان على القاضيين المصابين من هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة.

وأضاف "صالح" أن القضاة الذين أشرفوا على المرحلة الثانية انتقلوا من المحافظات التى أجريت بها الانتخابات إلى محل إقامتهم بمحافظاتهم، وتم نقلهم من خلال القطارات، وبعضهم عاد إلى بيته بسيارته الخاصة.

فيما أصدر مجلس نادى قضاة مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحى، بيانًا منذ قليل، أدان فيه الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم مستهدفًا الفندق الذى كان يقيم به القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب بالعريش فى محافظة شمال سيناء، على نحو أسفر عن استشهاد المستشار عمر محمد حماد وكيل مجلس الدولة، وإصابة مستشارين اثنين آخرين بجراح.

وأوضح النادى أن هؤلاء القضاة الأبطال أقسموا على الإشراف القضائى على الانتخابات بسيناء، بكل شجاعة ودون أى تأثر بما يمكن أن يحيط بهم من مخاطر، حرصًا منهم على أداء واجبهم ورسالتهم فى الإشراف على العملية الانتخابية، بناء على ما أناطه به الدستور والقانون، وعلى الثقة الغالية التى يوليها شعب مصر العظيم فى قضائه وقضاته.

وأكد النادى أن هذا الحادث الإرهابى وغيره، لن يثنى القضاة عن دورهم نحو وطنهم، خاصة أن شأنهم هو ذات شأن شعب مصر، الذى اعتاد أن يقدم روحه لهذا الوطن.

وأعرب النادى عن خالص تعازيه لأسرة القاضى الشهيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

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