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صور| محافظ الأقصر يستقبل مستشارة السفارة الأيطالية

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صور| محافظ الأقصر يستقبل مستشارة السفارة الأيطالية صور| محافظ الأقصر يستقبل مستشارة السفارة الأيطالية

خلال اللقاء

 

استقبل محمد بدر، محافظ الأقصر، أليساندرا تونوناتو مستشارة السفارة الأيطالية في القاهرة، لبحث سبل عودة السياحة الإيطالية لمصر.

أعربت تونوناتو،عن سعادتها لزيارتها للمحافظة للمرة الثانية فهى تعشق الحضارة الفرعونية والطابع الساحر للأقصر، وتناول اللقاء أهم النقاط الرئيسية لعودة السياحة الإيطالية، من خلال مد خط طيران مباشر ما بين الأقصر وإيطاليا، موضحة أن الجانب الإيطالي يسعى لدعم الجانب المصري في المجالات الثقافية، والسياحية، والاستثمارية، وخاصة إقامة المهرجانات والاحتفاليات والمعارض الفنية، التي تمزج ما بين المذاق الإيطالي والحضارة الفرعونية.

وكذلك تبادل الوفود ما بين البلدين خاصة وأن أغلب علماء المصريات العاملين في الفرق الاستكشافية للمقابر هم إيطاليين ويرجع ذلك لشغفهم بالتراث العالمي الفرعوني.

ومن جانبه أكد بدر، أن السوق السياحي الإيطالي يعد الثالث بعد الألماني والفرنسي نظرًا لشغفهم بالحضارة الفرعونية، لذلك نسعى جاهدين لعودة السياحة الايطالية للأقصر.

 

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