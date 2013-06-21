ما حقيقة توقّف مسلسل شريهان؟

رداً على الشائعات التي تحدّثت عن توقّف مسلسلها الجديد، الذي تعود به بعد غياب استمر 15 عام بسبب مرورها بظروف مرضية، قامت الفنانة الاستعراضية شريهان بنشر صورة لها تجمعها بمؤلف مسلسل "دموع السندريلا" في منزلها حيث كانا يتحدثان عن الخطوط العريضة للعمل الذي أكد مؤلفه في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنّه سيكون عملاً مختلفاً على كافة المستويات وأكد أنه يتأنى في كتابته ليخرج بالنتيجة التي تليق بنجمة مثل شريهان وتاريخها الذي وصفه بالعبقري.

وأوضح أن عنوان المسلسل المتداول "دموع السندريلا" ليس نهائياً للعمل، ومن المحتمل جداً أن يتم تغيره خاصة وأنه لا يزال في طور الكتابة.

الجدير ذكره أن شريهان ستشارك في التظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام المصري والمزمع أن تنطلق في 30 حزيران\يونيه الجاري.